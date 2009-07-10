Як лікуватися малиною?

Корисні властивості малини:

1. Знімає запалення, біль і жар. Цій чудовій властивості малина зобов`язана тій же речовині, що і чорна смородина – саліциловій кислоті.

2. Лікує горло. Якщо ви застудили горло, налягайте на малину: вона багата фітонцидами – т.з. летючими рослинними антибіотиками. Вони згубно діють на стафілококи і інші збудники ангіни.

3. Покращує кровотворення. Як і абрикоса і чорна смородина, малина містить кровотворний елемент залізо, а також допоміжні для кровотворення вітаміни фолієву кислоту і В12, мікроелементи мідь і кобальт.

4. Корисна дітям і чоловікам. Малина багата цинком – мікроелементом, без якого не засвоюється вітамін А, який відповідає за ріст і гостроту зору. Крім того, цинк бере участь в утворенні чоловічого сім`я, тому на малину варто налягати тим, хто хоче себе відчути мачо.

6. Зміцнює судини. Як і абрикоси, малина містить флавоноїди і вітамін С, які в комплексі відмінно зміцнюють судини.

Скільки з`їдати для ефекту? 2-3 склянки в день.

Як краще заготовити на зиму? Сушені плоди малини дуже стануть в нагоді взимку для боротьби з застудами. Найбільш раціональний спосіб заготівлі - той же, що і для чорної смородини: «сире варення». Для приготування цього варення беруться стиглі, непошкоджені ягоди малини. Мити їх не треба – вимиту малину неможливо добре висушити, до того ж після миття ніжні ягоди будуть пошкоджені. Далі пересипаєте їх цукром - 2 кг цукру на 1 кг малини, перетираєте і закриваєте в банки. Зберігати в холодильнику.

Застереження. Не рекомендується при нефриті і подагрі, а також людям, страждаючим захворюваннями шлунку, кишечника, кровоточивістю і що приймають ліки групи еналаприла.

segodnya.ua