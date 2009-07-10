Куди подіти невикористану в Україні вакцину проти кору і краснухи?

Медики побоюються можливих проблем з утилізацією невикористаних вакцин проти кору і краснухи у зв`язку з призупиненням вакцинації після смерті старшокласника з Краматорська Антона Тищенка у травні 2008 року в результаті щеплення.

Про це повідомив лікар-психіатр, відповідальний секретар Асоціації психіатрів України, громадський діяч, правозахисник, у минулому – політв`язень Семен ГЛУЗМАН на прес-конференції в УНІАН.

«Смерть дитини – це дійсно серйозно, і потрібно було розслідувати її причини. Але якби керівництво Міністерства охорони здоров`я було кваліфікованим, то воно не повинне було призупиняти вакцинацію. Під час розслідування причин смерті було дуже багато порушень – хлопчика дуже швидко поховали, не змогли зробити ексгумацію... Там дуже багато підозрілого», - сказав С.ГЛУЗМАН.

За його словами, на даний час через призупинення вакцинації залишилися невикористаними «мільйони доз вакцини». «Зараз закінчуються терміни придатності (вакцин), після чого їх, як і будь-який медикамент, не можна використовувати. Повертати потрібно було раніше - не повернули. Що з цим робити? Наскільки мені відомо, в Україні немає сучасних способів утилізації подібних препаратів у таких кількостях. Зрозуміло, що якщо хтось додумається їх «спустити в унітаз», то це буде катастрофа – адже це жива вакцина! У нас існує проблема утилізації й інших біологічних відходів», - пояснив медик.

У свою чергу, відсторонений судом від процесу адвокат колишнього головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА Микола ШУПЕНЯ уточнив, що в Україну було ввезено близько 9 млн. доз вакцини. «В Україні було використано лише 130 тисяч доз вакцини з 9 мільйонів. Все решта – у холодильниках очікують на утилізацію», - зазначив він.

«У результаті справи ПРОДАНЧУКА люди позбавлені права вибору свого шляху до здоров`я. Призупинення вакцинації означає те, що її не можна застосовувати нікому, а в 2012 році планується проведення Чемпіонату Європи з футболу. За оцінками фахівців, пік захворюваності кором і краснухою припадає саме на період перед Євро-2012. І ми знову можемо прогриміти на весь світ», - додав М.ШУПЕНЯ.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура України проводить розслідування кримінальної справи про звинувачення колишнього першого заступника міністра охорони здоров`я – головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, в наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кори і краснухи індійського виробництва. За результатами роботи ТСК ВР України встановлено, що старшокласник із Краматорська Антон Тищенко помер у травні 2008 року в результаті проведення вакцинації.