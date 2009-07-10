У київських школах введуть уроки з профілактики ВІЛ/СНІДу

Київська міська державна адміністрація вивчає можливість введення в школах столиці курсу профілактики ВІЛ/СНІДу для старшокласників.

Про це повідомили в міськадміністрації.

"Ми повинні ввести в усі навчальні заклади Києва таку важливу дисципліну, як профілактика боротьби зі СНІДом. Було б добре, якби її викладали класні керівники", - заявила перший заступник голови міськадміністрації Ірена Кільчицька.

З цією метою міськадміністрація створила відділ моніторингу, який у січні-листопаді наступного року проведе перше дослідження в школах на предмет необхідності введення такого курсу.

Кільчицька також зазначила, що в школах Києва вже діє програма Голосую за здоровий спосіб життя, що передбачає взаємодію навчальних закладів із медичними, науковими та правоохоронними установами.

За даними міськадміністрації, 44% школярів не знають, як запобігти інфікуванню ВІЛ/СНІДу.

Нагадаємо, що в червні цього року в Києві створено Київську міську раду з питань протидії туберкульозу, яку очолила перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Ірена Кільчицька. Метою комісії є реалізація на місцевому рівні проектів протидії туберкульозу, зокрема, проекту Світового банку Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні.

ua.korrespondent.net