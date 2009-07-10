У Криму оголосили штормове попередження
11:08, 10 липня 2009Країна
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Підвищена пожежна небезпека
На сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
«На території автономії місцями очікуються сильні зливи, грози, град і шквалистий вітер, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, у кримських лісах зберігається підвищена пожежна небезпека.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня злива і град завдали значних збитків посівам ряду районів автономії.
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