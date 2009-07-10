МОЗ перевірить усі санаторно-курортні заклади в Україні

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ дав доручення вже з понеділка провести перевірку всіх санаторно-курортних закладів, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, таке доручення міністр дав учора під час колегія Міністерства охорони здоров’я, присвяченій попереднім підсумкам розслідування випадків отруєння відпочиваючих у комунальному підприємстві «Санаторій Перлина Карпат» (Закарпатська обл.) та у дитячому санаторії «Конвалія» (Львівська обл.).

Відкриваючи засідання, В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що ретельне вивчення згаданих інцидентів обов’язково має завершитись жорсткими санкціями до винуватців та відповідними висновками, які б в майбутньому запобігли виникненню аналогічних ситуацій.

Заступник міністра охорони здоров’я Валерій БІДНИЙ, який на доручення міністра очолював Комісію з перевірки обставин отруєння дітей, у доповіді навів невтішні дані. Як з’ясували члени Комісії, матеріально-технічна база та санітарно-гігієнічний стан КП «Санаторій «Перлина Карпат», рівень підготовки і кваліфікації обслуговуючого персоналу не відповідають вимогам, що дають можливість оздоровлення та відпочинку дітей.

Як стало відомо представникам МОЗ, на базі санаторію було відкрито табір відпочинку «Перлина Карпат». Наказ про створення табору та Положення про даний оздоровчий заклад членам комісії МОЗ не було представлено. Більше того, в статуті КП «Санаторій «Перлина Карпат» жодним словом не передбачено діяльності з надання медичної допомоги дітям (педіатрія), тож серед лікарів, що відповідали за медичний супровід дітей, не було жодного педіатра.

У посадових інструкціях лікарів не було передбачено надання медичної допомоги дітям, а лікарі не ознайомлені з наказом №19 від 18.06.2009 року «Про медичне забезпечення дітей». Загалом же працівники санаторію (табору) не були ознайомлені з нормативною базою щодо організації оздоровлення дітей. В санаторії на момент перевірки не було ізолятора.

Крім того, Комісія відзначила вкрай незадовільний стан харчового блоку санаторію та багато інших порушень.

Дуже важливим є той факт, що територіальна санітарно-епідемічна служба не давала дозвіл на оздоровлення та відпочинок дітей в санаторії.

Заслухавши доповідь, В.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що міністерство не перебиратиме на себе функції слідчих органів, але медичний аспект вивчення проблеми буде досліджений максимально.

Велику увагу міністр приділив питанню ліцензування оздоровчих закладів та усуненню можливих недоліків. Адже Комісія МОЗ визнала, що заклад «Перлина Карпат», акредитований у 2008 році на вищу акредитаційну категорію, не відповідає даній категорії. Крім того, там була зафіксована фальсифікація сертифіката відповідності. Міністр дав доручення ретельніше контролювати питання видачі ліцензій подібним закладам.

Поки що ж за попередніми даними Комісії МОЗ, імовірними факторами інфікування могли бути: сир-бринза, сирковий десерт (виробник встановлюється), омлет яєчний, котлети м’ясні, сардельки. Крім того, на сьогодні згідно з протоколом лабораторних бактеріологічних досліджень Закарпатської обласної СЕС, у змивах, відібраних на харчоблоці, а також у 2-х працівників харчоблоку підтверджується наявність збудників сальмонели та стафілококу. Остаточний висновок у МОЗ України очікують після завершення лабораторних бактеріологічних досліджень та узагальнення результатів роботи.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями сталися масові отруєння дітей у санаторії «Перлина Карпат» на Закарпатті і санаторії «Конвалія» на Львівщині.