У світі прийняли нові міжнародні харчові стандарти

Закінчилася тижнева нарада Комісії з Кодексу аліментаріус (ККА), на якій було прийнято більше 30 нових міжнародних стандартів, кодексів практики і керівних принципів з метою поліпшення безпеки харчових продуктів у всьому світі і захисту здоров`я споживачів.

Зниження вмісту акріламіду в харчових продуктах Комісія прийняла заходи по обмеженню утворення акріламіду в харчових продуктах. Кодекс практики надасть національним і місцевим органам, виробникам та іншим зацікавленим сторонам керівництво для запобігання і обмеження утворення акріламіду в продуктах з картоплі на всіх етапах виробничого процесу. Керівництво містить стратегії відносно сировини, додавання інших інгредієнтів, а також обробки і нагрівання продуктів харчування. Хімічна речовина акріламід, вперше виявлена у харчових продуктах у 2002 році, утворюється під час обсмажування і випікання харчових продуктів з високим вмістом вуглеводів, таких як картопля фрі, картопляні чіпси, кава, печиво, кондитерські вироби і хліб. Вважається, що акріламід є вірогідним людським канцерогеном.

Зменшення забруднення поліциклічними ароматичними вуглеводнями

Комісія прийняла перші керівні принципи для обмеження введення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) на завершальному етапі приготування харчових продуктів. У зв`язку з тим, що процеси копчення і прямої сушки використовуються як в промисловості, так і в домашньому господарстві, керівництво може також стати основою для програм по просвіті споживачів. Деякі складові частини ПАВ є можливими людськими канцерогенами, що утворюються під час спалювання палива в процесах копчення і прямої сушки, використовуваних для приготування харчових продуктів.

Запобігання забрудненню кави охратоксином А Комісія прийняла керівництво, за допомогою якого країни-виробники кави, зможуть застосовувати свої власні національні програми по запобіганню і зменшенню забруднення охратоксином А (ОТА). ОТА є грибним токсином і також вважається можливим людським канцерогеном.

Сухі суміші для дітей більш старшого віку Комісія прийняла критерії відносно присутності сальмонели та інших бактерій у сухих сумішах для годування дітей у віці шести місяців і старше, а також використання у спеціальних медичних цілях для дітей раннього віку. Особливу стурбованість викликає бактерія E. sakazakii.

Сухі суміші, призначені для дітей більш старшого віку, необхідно використовувати тільки в цільових популяціях. На жаль, їх часто використовують для годування дітей у віці до 6 місяців. У стандарті підкреслена необхідність включення такої проблеми неправильного використання продукту в просвітницькі кампанії і учбові програми.

Лістерія моноцитогенес у готових до споживання харчових продуктах Комісія прийняла критерії для мікробіологічного тестування і моніторингу навколишнього середовища відносно лістерія моноцитогенес в готових до споживання харчових продуктах. Для ряду продуктів, в яких бактерія не може рости, був встановлений максимальний рівень її вмісту, тоді як у готових до споживання продуктах, де імовірний ріст бактерії, присутність лістерія моноцитогенес не допускатиметься взагалі. За допомогою цих критеріїв виробники контролюватимуть і запобігатимуть зараженню готових до споживання харчових продуктів цією бактерією, яка може приводити до лістеріозу, потенційно смертельної хвороби. Здорові люди рідко заражаються лістеріозом, але він може викликати викидні і мертвонародження, а також серйозні і іноді смертельні інфекції у людей з ослабленою імунною системою, зокрема у немовлят, літніх людей.

Комісія також прийняла регіональні стандарти відносно продуктів з женьшеня, ферментированої соєвої пасти і кочхучжана.

Эззеддин Бутріф (Ezzeddine Boutrif), директор відділення з питань харчування і захисту споживачів, ФАО, відзначив, що в даний час у країнах, що є членами Кодексу, проживає 99% населення світу. "Застосування стандартів і керівних принципів Кодексу є важливою частиною забезпечення захисту споживачів у будь-якій частині світу від небезпечних харчових продуктів", - сказав він.

Комісія також оголосила про нові робочі проекти, серед яких встановлення максимального рівня вмісту меламіну в харчових продуктах і кормах. Протягом ряду останніх років у харчові продукти і корми незаконно додавався меламін у високих концентраціях, що приводило до хвороби і смерті. У зв`язку з широким застосуванням меламіну в промисловості його сліди можуть бути виявлені у харчовому ланцюзі. Завдяки встановленню максимальних рівнів уряди зможуть відрізняти неминучу присутність меламіну від його навмисного підмішування в харчові продукти і корми.

Інші нові робочі пропозиції, прийняті Комісією, включають:

Принципи і керівництво для сприяння урядам в розробці і використанні всебічних національних систем по контролю харчових продуктів, які захищають здоров`я споживачів і забезпечують справедливу практику в торгівлі харчовими продуктами;

Практичні методики по боротьбі з вірусами в харчових продуктах, зокрема з норовірусами (NOV) і вірусами гепатиту А (HAV) в сирих молюсках і готових до споживання харчових продуктах;

Запобігання забрудненню бразильських горіхів афлатоксином (токсичною речовиною, що виробляється цвіллю і що призводить до розвитку раку у тварин);

Встановлення максимальних рівнів і визначення планів вибіркового контролю відносно фумонизинів (токсичних речовин, що виробляються грибами) в кукурудзі і продуктах з неї.

У засіданнях Комісії брало участь 500 чоловік, що представляли 125 країн.

ДОВІДКА. Комісія Кодекс аліментаріус, створена в 1963 р. Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) і Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ), розробляє міжнародні стандарти на харчові продукти, що захищають здоров`я споживачів, і забезпечує справедливу практику в торгівлі харчовими продуктами. Членами Комісії є 181 держава і одна організація, Європейське співтовариство.

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