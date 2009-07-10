Від знежиреної їжі товстішають

Дослідження Корнельського Університету виявило, що звичайні люди з`їдають набагато більше їжі з етикеткою "знижений вміст жиру". Таким чином, "корисна" їжа не рятує від ожиріння. Це дослідження проводилося шляхом спостережень за американцями.

Якщо людина вибирала закуску (у експерименті використовувалися шоколадки) з низьким вмістом жиру, він з`їдав на 28% більше, ніж зазвичай. Повні люди налягали на знежирену їжу ще активніше і з`їдали на 45% більше, ніж зазвичай. Середньостатистичний продукт з низьким змістом жиру містить на 11% менше калорій.

Таким чином, "здорова їжа" лише посилює проблему ожиріння. Втім, в 2004 році голландські лікарі опублікували інше дослідження, яке показало, що великі порції нежирної їжі краще для здоров`я, ніж маленькі порції жирної.

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