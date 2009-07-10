Херсонщина: жінка потрапила в реанімацію після укусу павука

11:38, 10 липня 2009
Країна
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Стан задовільний

У Херсонській області жінка потрапила в реанімацію після укусу отруйного павука.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 42-річну мешканку села Новомиколаївка Новотроїцького району, яка працювала на присадибній ділянці, 9 липня о 19.30 вкусив павук. Після укусу стан постраждалої різко погіршився і жінка було доправлено до реанімаційного відділення Новотроїцької районної лікарні. На даний момент стан постраждалої задовільний.

В області це вже третій випадок укусу отруйними павуками з початку року.

 

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