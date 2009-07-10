Чорні маслини зафарбовують добавкою Е579

Зелена оливка дуже рідко дозріває на дереві до рівномірного чорного кольору, зазвичай вона стає або темно-бурою, або фіолетовою. У зв`язку з цим у складі баночних маслин і з`являється добавка з кодом Е579 – глюконат заліза. Виробники стверджують, що це лише стабілізатор кольору, він просто стабілізує рівномірність чорного забарвлення. Але ж «стабілізувати рівномірність» – це і є підфарбувати непочорнілі ділянки маслини.

- Тому те, що Е 579 – не фарбник, не зовсім правда, – роз’яснює голова громадської організації «Експерт» Ігор Потапов. – Глюконат заліза – дозволений елемент. Рекомендована добова норма заліза для дорослих – 10-20 міліграм, для вагітних жінок – 40 міліграм. Гранично допустима добова норма – 100 міліграм з лікувальною метою, при дефіциті заліза в організмі.

Проте немає причин приймати препарати заліза, якщо у вас не спостерігається дефіциту цього елементу в організмі – прийом дуже великої кількості заліза може викликати ушкодження печінки, серця і нирок. Отже з баночними маслинами не варто зловживати.

Як собі не нашкодити

Скільки треба з`їсти маслин, щоб не переборщити, ми порахували разом з експертом. Стандартний максимально допустимий вміст глюконата заліза в маслинах – 150 мг/кг. У одній баночці маслин сухої ваги (без рідини) – 150 р. Відповідно, в 150 г маслин міститься 22,5 міліграм заліза. Це трохи більше добової норми. Але це якщо з`їсти всю банку за один раз. Отже перевищення норми немає, але те, що маслини підфарбовують – факт, і те, що зловживати ними не варто – теж.

Як правильно вибирати маслини і оливки

– Банка повинна бути без іржі на шві. Якщо іржа в наявності, то це сигналізує про те, що партія зберігалася на складі з підвищеною вологістю, відповідно маслини можуть бути зіпсовані.

– Перші дві цифри штрих-кода іспанських маслин – 84. Якщо на банці написано «іспанські маслини», а код інший – це перефасовка старих маслин в нові банки з новою датою.

– Маслини повинні бути без розривів в місці вийнятої кісточки. Велика кількість розривів говорить про халатність робочих підприємства.

– Кісточка не повинна відділятися дуже легко. Якщо так відбувається – означає маслина несвіжа.

– Колір повинен бути рівномірним, плоди – гладкими, однакового розміру.

– Смак – в міру кисловато-солонуватий. Консистенція – в міру щільна, не кашоподібна і не «гумова».

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