Київ: стоматологічній клініці виділили на ремонт 5 млн грн

Київська міська рада виділила комунальному підприємству “Київська міська стоматологічна поліклініка” на ремонт і придбання медичного обладнання 4 млн. 872 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради у четвер з метою удосконалення медичного обслуговування населення столиці.

Згідно з рішенням, на проведення робт з ремонту передбачено витратити 2,1 млн. грн., на закупівлю медобладнання – 2,8 млн. грн.

Як зазначив голова фракції ГАК у Київраді, член Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту Олександр ПАБАТ, на виділені кошти планується здійснити розвиток певних напрямків підприємства, зокрема, відділення ортодонтії та складного зубного протезування, у хірургічному відділенні організувати імплантологічну допомогу з метою подальшої реабілітації ортопедичних хворих для широких верств населення. У тому числі, за інформацією О.ПАБАТА, там буде організовано роботу дитячого відділення ортодонтії.

Визначено категорії киян, яким надаватиметься безкоштовна стоматологічна допомога у муніципальній клініці

Як повідомляв УНІАН, 28 травня Київрада прийняла рішення доручити КП «Київська міська стоматологічна поліклініка» організувати надання якісної медичної допомоги малозахищеним верствам населення. Щомісяця поліклініка має приймати по 40 таких киян.

Лікування пацієнтів, відбуватиметься за рахунок бюджету прибутку від роботи самої ж поліклініки. У рішенні Київради зазначалось, що медзаклад має проводити лікування на сучасному обладнанні з гарантією якості і силами кваліфікованих спеціалістів.

У червні столична влада визначила категорії киян, яким надаватиметься безкоштовна стоматологічна допомога у КП «Київська міська стоматологічна поліклініка».

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким затвердив положення про надання вищезазначеної допомоги.