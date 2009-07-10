Чутки про сибірку в Залізному Порту - «атака конкурентів»

Інформацію про нібито загрозу сибірки в селищі Залізний Порт (Голопристанський район Херсонської області) місцева влада називає інформаційною атакою з боку конкурентів.

Про це УНІАН заявив голова Новофедорівської сільради, в яку входить Залізний порт, Ігор КАСІЯНЧУК.

За його словами, «щороку Залізний Порт у пік курортного сезону піддається інформаційній атаці з боку конкурентів. Звісно, це неправдиві відомості про нібито аварійний стан очисних споруд і скотомогильника. Минулого літа додалася тема забруднення моря мазутом. Такими спекуляціями нечисті на руку ділки намагаються переманити відпочиваючих».

Як сказав І.КАСІЯНЧУК, тільки минулого року в реконструкцію очисних споруд Залізного Порту було вкладено близько 6 млн. грн. з бюджету сільради. Крім того, відсутність будь-якої небезпеки для відпочиваючих від скотомогильника підтверджується архівними документами, зокрема технічними умовами на будівництво бетонного саркофага.

Також, зазначив голова сільради, щороку проводяться аналізи грунту, які не виявили збудників небезпечних хвороб.

«Ні про яку сибірку не йдеться», - підкреслив І.КАСІЯНЧУК, додавши, що бетонування скотомогильника виконане в 1985 році з гарантією на 50 років. «Тому запас його міцності становить мінімум 15-20 років», - зазначив він.

І.КАСІЯНЧУК також спростував інформацію про загрозу розмиву прилеглої до об`єкта території, оскільки, підкреслив він, у 1988 р. у цьому районі збудований хвилеріз і за цей час берегова лінія вже збільшилася на 50-60 метрів.

За словами І.КАСІЯНЧУКА, незважаючи на нечесні методи конкурентів, нинішній курортний сезон у Залізному Порту очікується не гірше торішнього.

«Практично всі пансіонати мають замовлення на прийом відпочиваючих не тільки з України, а й з Росії, Білорусі, і люди, які традиційно проводять відпустки в Залізному Порту, вже не звертають увагу на брехливі повідомлення», - заявив голова сільради.

У свою чергу заступник головного лікаря Херсонської обласної СЕС Анатолій КОВАЛЬ підтвердив, що курортникам у Залізному Порту ніщо не загрожує. "Там справді є забетонований скотомогильник, де в п`ятдесятих роках спалювали трупи тварин, але ніякої небезпеки для населення і відпочиваючих він не несе», - зазначив він.

Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської облдержадміністрації Григорій УСИК теж спростував повідомлення про екологічну загрозу в Залізному Порту. "Після публікацій ЗМІ на місце виїжджали фахівці СЕС. Вони взяли необхідні проби, але ніякої сибірки не виявили", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня ц.р. Херсонська обласна організація Партії зелених України розповсюдила прес-реліз, у якому йшлося про можливу загрозу зараження акваторії курортного селища Залізний Порт спорами сибірки з розташованого на прибережній лінії скотомогильника.