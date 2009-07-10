СЕС закриває пляжі на Азовському морі

У Донецькій області на узбережжі Азовського моря санепідемстанція заборонила купатися на 5 з 15 громадських пляжів.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, на сьогодні день відповідають чинним нормативам, мають паспорти і введені в експлуатацію 10 морських пляжів: три пляжі - в Маріуполі, два - в Першотравневому районі і п`ять пляжів - в Новоазовському районі.

Інші 5 пляжів через відсутність благоустрою (тіньові навіси, туалети, душові тощо) не відповідають нормативам. Окрім того, закрита для купання ділянка пляжу в районі готелю «Турист» через високе бактерійне забруднення води.

В облСЕС уточнили, що на початок купального сезону фахівцями місцевих санітарних служб було відібрано 106 проб морської води на бактеріологічні показники. За результатами аналізу відхилення від норми виявлено в одній пробі (пляж в районі готелю «Турист»). Взяті 25 проб на санітарно-хімічні показники перебувають у межах середніх багаторічних фонових значень.

Епідеміологи завірили, що контроль стану морської води проводитиметься протягом всього купального сезону.