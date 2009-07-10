Херсонщина: на боротьбу з ВІЛ/СНІД виділять 30 млн грн

Херсонська обласна рада вирішила направити 29,754 млн. грн. на профілактичні заходи з розповсюдження ВІЛ-інфекції в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в ухваленій облрадою обласній Програмі профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел. Зокрема, з держбюджету планується залучити 22,988 млн. грн., з обласного — 4,760 млн. грн.

Основну частину фінансового ресурсу в розмірі більш як 16 млн. грн. планується спрямувати на закупівлю медичних препаратів і організацію безперервної антиретровірусної терапії для інфікованих громадян.

В ході виконання програми передбачається, зокрема, охопити антиретровірусною терапією не менш як 80% хворих на ВІЛ/СНІД, удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики і лікування, а також забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і установ з надання хворим медичних та соціальних послуг.

Довідка УНІАН. За даними Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом, Херсонська область у 2008 році займала 13-те місце серед 27-ми регіонів України за рівнем розповсюдження ВІЛ. У 2008 році в області вперше була діагностовано ВІЛ-інфекцію у 589 осіб, зокрема діагностовано 79 випадків СНІДу (в 2007 році 550 і 63 випадків відповідно). Показник захворюваності населення на ВІЛ по області перевищує показник по Україні на 30%.