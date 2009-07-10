На стадіонах облаштують місця для уболівальників з вадами зору

У Польщі на стадіонах, де проходитимуть матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, облаштують спеціальні місця для уболівальників з вадами зору.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними компанії PL2012, яка координує підготовку країни до чемпіонату, такі місця були на стадіонах в Австрії та Швейцарії, які проводили Євро-2008.

Місця будуть обладнані навушниками, через які буде коментуватись хід матчів.

PL2012 планує облаштувати на чотирьох стадіонах, які прийматимуть матчі чемпіонату у Польщі, близько 50 таких місць і стільки ж - для опікунів. При цьому ці місця не будуть в одному секторі, а «розкидані» по всьому стадіону.

«Ми не хочемо, аби вони почували себе «відокремленими», - відзначила прес-секретар PL2012 Катажина МЕЛЛЕР.

Вона додала, що Польща першою вирішила не виокремлювати ці місця, і завдяки таким місцям незрячі уболівальники можуть відчути атмосферу стадіону.

За даними польського видання Gazeta Wyborcza, уболівальники з вадами зору у Польщі - не рідкість, і переважно вони приходять на матчі з радіо.

Тепер планується спеціально для них коментувати матчі у такий спосіб, аби ці люди мали краще уявлення, що відбувається на футбольному полі. При цьому професійні тренінги для коментаторів планує профінансувати УЄФА.