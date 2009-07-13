Третина жінок лікувалася від раку грудей - без необхідності

Третина жінок проходила лікування від раку грудей без необхідності, повідомляє AFP. До такого висновку прийшла група данських учених під керівництвом співробітників дослідницького центру Nordic Cochrane Карстена Йоргенсена (Karsten Jorgensen) і Петера Готцше (Peter Gotzsche). Результати їх роботи опубліковані в BMJ.

Дослідники проаналізували дані про захворюваність раком молочної залози в різних країнах за два семирічні періоди: до і після того, як в Австралії, Великобританії, Канаді, Норвегії і Швеції були введені державні програми діагностики даного захворювання. Подібні програми припускають проходження мамографії жінками у віці від 50 до 69 років.

Крім збільшення числа виявлених випадків раку, учені чекали побачити зменшення кількості випадків захворювання, виявлених на пізніх стадіях. Проте виявити таку тенденцію вдалося лише для вікової групи жінок старших 69 років. Дослідники також з`ясували, що кожна третя пацієнтка з раком грудей одержувала лікування, яке не відповідало тяжкості її захворювання.

medportal.ru