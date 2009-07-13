Голодування захищає від вікових захворювань?

Низькокалорійна дієта здатна запобігти розвитку захворювань, пов`язаних з віком, у приматів, а також, можливо, істотно збільшити тривалість життя тварин. Про це свідчать попередні результати дослідження, опублікованого групою учених з Університету Вісконсіна-Медісона в журналі Science. На думку авторів публікації, одержані дані можна з великою часткою ймовірності екстраполювати і на людей.

Зв`язок тривалих періодів голодування з істотним збільшенням загальної тривалості життя достовірно підтверджений для цілого ряду живих істот – від круглих черв`яків до гризунів. Ймовірно, ця закономірність пов`язана з еволюційним механізмом, який покликаний зберегти здібність популяції до відтворення в періоди тривалого недоліку їжі.

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