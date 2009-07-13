Лже-лікар робив ін'єкції ...промислового силікону

Мешканка американського штату Флоріда арештована за підозрою у виконанні медичних процедур без ліцензії, повідомляє FOX 35.

Як з`ясували співробітники правоохоронних органів, 40-річна транссексуал Донні Хендрікс (Donnie Hendrix) вводила клієнтам, що бажали змінити форми свого тіла, силікон, не призначений для ін`єкцій.

Всі втручання злочинниця проводила в своїй спальні. В ході обшуку співробітники поліції виявили в квартирі підозрюваної лотки з шприцами, заповненими силіконом, а також дві порожні упаковки шприців.

Повідомляється, що для ін`єкцій Хендрікс використовувала промисловий силікон, який застосовується для збірки меблів. Згідно виявленим в квартирі злочинниці записам, в середньому вона проводила близько двох "операцій" в день. Вартість її послуг складала від 400 до 600 доларів.

Цей арешт став не першим для Хендрікс. У 2001 році жінка, якій злочинниця зробила ін`єкцію силікону, померла від зараження крові. Тоді лже-лікаря також звинуватили в проведенні медичних маніпуляцій без ліцензії. У 2003 році Хендрікс звинувачувалася у вбивстві жінки, яка також померла від ускладнень, викликаних ін`єкцією силікону.

medportal.ru