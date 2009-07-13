Різні мови "зберігаються" в різних ділянках мозку

Чоловік, що володіє двома мовами, який пережив інсульт, привів ізраїльських учених до висновку, що мови "зберігаються" в різних ділянках мозку. Результати їх роботи опубліковані в журналі Behavioral and Brain Functions.

За словами керівника дослідження Рафіка Ібрагима (Raphiq Ibrahim) з Університету Хайфи, попередні спроби знайти "сховище" мов в мозку не давали однозначних результатів.

Пацієнт Ібрагима, 41-річний чоловік, що володіє івритом і арабською мовою, переніс крововилив в мозок в результаті герпетичного енцефаліту. Після інсульту у нього спостерігалися порушення мови. В процесі реабілітації мовні навики стали поліпшуватися, причому арабська мова відновлювалася значно краще за іврит, що було підтверджене стандартними мовними тестами.

Подальше обстеження хворого показало, що різниця між мовами більшою мірою обумовлена лексичними (словарний запас), а не семантичними (значення слів) порушеннями.

На підставі цих даних учені зробили висновок про те, що різні мови "розташовані" в різних ділянках мозку.

mpravda.com