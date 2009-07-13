Домашні тварини-психотерапевти

Про те, що тварини можуть благотворно діяти на наше самопочуття, було відомо ще в давнину. Але анімотерапію - лікування за допомогою тварин - лікарі почали використовувати не так давно.

1. Птахи своїм співом знімають біль під час нападу мігрені, сприяють розслабленню і підвищують настрій. Канарок і папужок рекомендується заводити людям, вимушеним довго лежати в ліжку або страждаючим депресіями.

2. Акваріумні рибки, точніше - їх плавні рухи, знімають стрес будь-якої напруженості. Спостереження за рибками також допомагає при лікуванні нейродермітів. Вони відволікають хворого від постійного свербіння, і він менше розчісує шкіру. Сама присутність акваріума в будинку робить повітря вологішим, і це добре. Сухе повітря шкідливе для слизистої носоглотки, для органів дихання - підвищує сприйнятливість до інфекцій.

3. Собака - кращий друг літньої людини. Вигулюючи собаку, ми більше рухаємося і заразом дихаємо свіжим повітрям. Щоденні прогулянки з собакою полегшують стан при атеросклерозі, надмірній вазі, стресах, хворобах серця і кровообігу, ревматизмі. Слина собаки - відмінний антисептик. У ній міститься лізоцим. Ця речовина захищає від бактерій і допомагає загоювати рани. Собака може виступити і в ролі грілки. Тварина, лежача під боком у господаря, не тільки зігріває, але і «приборкує» біль при радикуліті і остеохондрозі.

4. Кішка у вигляді грілки - відмінні ліки при артриті і запаленні придатків. Погладжування кішки добре заспокоює нерви. Ця ж процедура знижує кров`яний тиск і нормалізує пульс. Кішки можуть навіть полегшувати «ломки» алкоголіків і наркоманів.

5. Хом`яки, мишки, кролики допомагають замкнутим і невпевненим в собі людям перемогти страх перед незнайомцями.

6. Коні лікують порушення опорно-рухового апарату, атеросклероз, поліомієліт, сколіоз. Іпотерапія допомагає справитися з наслідками інсультів, знижує гіперактивність і хворобливу збудливість. Під час верхової їзди людина розгойдується в трьох напрямах: вліво-управо, вперед-назад, вгору-вниз (на відміну від гімнастики, при якій рухається тільки вліво-управо і вперед-назад), тому верхова їзда розвиває відчуття рівноваги, покращує координацію рухів.

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