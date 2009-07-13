250 дітей померли від заморозків у Перу
10:11, 13 липня 2009Країна
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Зима прийшла раніше
Майже 250 дітей у віці молодше п`яти років померли в Перу від несподівано ранніх заморозків.
Зима в Перу, який знаходиться в південній півкулі, зазвичай триває з червня по серпень, а цього року настала раніше терміну - в березні.
Перуанський уряд вимушений був оголосити надзвичайний стан у районах південних Анд, які особливо постраждали від холодів. Експерти вважають, що зима прийшла раніше звичайного терміну в Перу через зміну клімату.
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