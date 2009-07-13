Таргани розносять небезпечний вірус

Як відомо, тарган є рознощиком кишкових інфекцій, цисти дизентерійної амеби, яйця гельмінтів і, що найнеприємніше - туберкульозу. Дослідження виявили, що тарганів гублять не зміни клімату або пастки, що продаються у великому асортименті, а так званий Т-туберкульоз.

Людина може захворіти через контакт із зараженою поверхнею або, не дай бог, їжею. Що стосується «нового» туберкульозу - мікробактерія постійно змінюється, з`явилися форми з множинною лікарською стійкістю і колосальною вірулентністю. Але говорити про те, що середній смузі Росії загрожує «туберкульоз таргана» поки рано.

Тільки я б порекомендував не роздувати паніку - так недалеко до оголошення чергового туберкульозу «таргана». Рекомендації? Вчасно проходити диспансерні обстеження і дотримуватися чистоти і гігієни, мити посуд, не залишати відкритою їжу. Проте підкреслю, при появі перших ознак туберкульозу необхідно екстрено звертатися до медичних установ.

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