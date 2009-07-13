Українці нещасливі, бо страждають від споживацтва

Зайве захоплення українців купівлею дорогих речей при низькому рівні продуктивності праці призводить до постійного невдоволення життям, заявила в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Ми стали меткими, нічим не стримуваними споживачами, — вважає соціолог. — В результаті Україна, яка займає одне з останніх місць в Європі за рівнем ВВП на душу населення, — серед лідерів з продажу дорогих автомобілів. Населення дозволяє собі демонструвати неймовірний попит на побутову техніку, дороге житло — невиправдане дороге житло».

При цьому Лібанова відзначила значний рівень невдоволення українців своїм життям.

«Хтось вбив нашому населенню в голови, що не тільки в західних країнах, але і в Росії живуть набагато краще, ніж ми. Ця невідповідність високих, недосяжно для нас високих стандартів життя з власними можливостями генерує невдоволення», — пояснила соціолог.

При цьому Елла Лібанова наголосила, що середній українець хоче забезпечити для себе рівень споживання, близький до стандартів західних демократій, але при цьому перекласти велику частину власних повсякденних проблем на державу.

«Він хоче їздити до Європи, дивитися голлівудські фільми, читати західну літературу, не мати цензури, і в той же час він хоче, щоб держава забезпечувала йому високий рівень життя. Приблизно третина населення України так вважає», — констатувала соціолог.