У Мукачевому 22 особи отруїлися тістечками в кафе

8-11 липня у місті Мукачеве до інфекційного відділення центральної райлікарні з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовані 22 особи, з яких 6 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, перебіг хвороби середнього ступеню важкості.

Встановлено, що всі вони вживали тістечка «Банановий пагорб», виготовлені у кондитерському цеху на вулиці Недецеї, 39, та реалізовані у трьох місцевих кафе.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.