Гіпергідроз: як позбутися надмірної пітливості

Запах поту - що може бути неприємніше? Влітку проблема загострюється, і в боротьбі з потом жінки готові на все: у хід йдуть дезодоранти і антиперспіранти, реклама яких обіцяє повне позбавлення від наслідків пітливості. Але на жаль, іноді навіть косметика допомогти не в силах, - людина хвора на гіпергідроз. Людині властиво пітніти! При кімнатній температурі у нас виділяється близько півлітра поту на добу, а в спеку, особливо за фізичного навантаження, ми пітніємо у десятки разів сильніше.

Ця здатність деколи приносить масу неприємностей. Що ж таке гіпергідроз? Коли пітливість має насторожувати? Давайте спробуємо розібратися...

Види гіпергідрозу

Отже, гіпергідроз - це підвищене потовиділення.

У нормі пітливість посилюється у спекотну погоду, при фізичному навантаженні або лихоманці. Надмірне потовиділення може виникати рефлекторно при емоційних переживаннях, болю, прийомі гарячого або гострої їжі, алкоголю і ряду хімічних речовин.

Потрібно враховувати, що носіння тісного одягу і взуття з синтетичних матеріалів, перебування в задушливих приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, неправильний питний режим - теж приводять до надмірного зпітніння. Все це - фізіологічний гіпергідроз, захисна функція організму від перегріву. Патологічний гіпергідроз - це неадекватне потовиділення, що обумовлене низкою нейроендокринних порушень, виникає незалежно від температурної дії на організм.

При цьому потовиділення може посилюватися тільки на окремих частинах тіла: обличчі, долонях, пахвових западинах, підошвах ніг. Такий гіпергідроз називається локальним (місцевим). Окрім локального існує загальний (генералізований) гіпергідроз, при якому спостерігається пітливість всього тіла. Найчастіше патологічний гіпергідроз є симптомом при різних захворюваннях. Тобто, підвищене потовиділення є лише наслідком основної хвороби. Виліковується вона - проходить і пітливість. Це вторинний гіпергідроз.

Проте зустрічається і первинний гіпергідроз. Це надмірне потовиділення без видимих причин.

А що ж робити, якщо ви надмірно пітнієте всупереч усім законам і правилам фізіології? Як з`ясувати причину, і куди звернутися по допомогу?

Причини захворювання

Спершу розглянемо основні стани, при яких розвивається вторинний гіпергідроз.

1. Ендокринні захворювання і стани: підвищення функції щитовидної залози (гіпертиреоз), феохромоцитома, цукровий діабет, акромегалія, клімакс тощо.

2. Патологія нервової системи і психоемоційної сфери: вегето-судинна дистонія, напади панічних атак, фобічні розлади, хвороба Паркінсона, полінейропатія, інсульт тощо.

3. Інфекційні захворювання: туберкульоз, малярія, бруцельоз, гельмінтози, сепсис, СНІД.

4. Захворювання серцево-судинної системи: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба.

5. Захворювання нирок.

6. Пухлинні захворювання.

7. Генетичні захворювання.

8. Алкоголізм, дія наркотичних речовин, отруєння грибами, фосфорорганічними сполуками.

Як бачите, список достатньо великий, але навіть він не охоплює повністю всі імовірні причини надмірної пітливості.

Як правило, при вторинному гіпергідрозі пітніє усе тіло, не залежно від часу доби, зберігається чіткий зв`язок з активністю основного захворювання і, з одужанням, потовиділення знижується.

Для пошуку причини гіпергідрозу вам буде запропоновано стандартне обстеження, що включає лабораторну і інструментальну діагностику. Можливо, доведеться відвідати фахівців: ендокринолога, невролога, інфекціоніста, гінеколога, онколога і ін.

У тому випадку, коли при обстеженні не знаходять причин для розвитку пітливості, говорять про первинний гіпергідроз як про самостійне захворювання. Для первинного гіпергідрозу частіше характерна локальна пітливість. Виникають скарги на постійне і рясне потовиділення на обличчі, долонях, стопах, в пахвових западинах. Для оцінки гіпергідрозу запропонована величезна кількість методик. Більшість з них не мають практичного значення для діагностики, а існують тільки для наукових досліджень, використовуються під час підготовки до хірургічного втручання і для підтвердження ефективності проведеного лікування.

Лікування гіпергідрозу

Вилікувати гіпергідроз можна, але...

По-перше, лікування гіпергідрозу тривале. Виникає необхідність в повторних курсах. По-друге, приготуйтеся до значних грошових витрат.

По-третє, серед лікарів немає єдиної думки про пріоритетний спосіб лікування. Перевага різних методів постійно оспорюється. Дотепер не накопичено достатньо відомостей про результати лікування.

І висновки про перевагу того або іншого методу доводиться робити в основному на базі літературних оглядів, приватних досліджень і монографій. Мабуть, пошук оптимального способу лікування - справа майбутнього.

Давайте спробуємо розкласти по поличках основні медичні методики і рекомендації, зважити їх ефективність, безпеку, косметичность і вартість.

* Дієта

Необхідно виключити з раціону їжу, що містить кофеїн і теобромін - речовини, що стимулюють потовиділення. Такими продуктами є: чай, кава, какао, шоколад, кола тощо.

* Дотримання гігієнічних правил

Приймати душ бажано двічі на день. Слід носити зручний одяг, що не сковує рухів, з натуральних або штучних (віскоза) волокон, шкіряне взуття за розміром. Не одягайте синтетичного одягу!

* Щоденне використання алюмохлоридів

Застосування цих препаратів істотно знижує потовиділення. Але, на жаль, у ряді випадків виникає подразнення на шкірі, і лікування доводиться припинити.

* Різні види електрофореза

* Прийом лікарських препаратів

Лікування ефективними дозами препаратів часто супроводжується сухістю в роті, сонливістю, порушеннями зору, розвитком глаукоми, замками, нудотою, блювотою, тахікардією і ін.

* Різні види симпатектомії

Операції полягають в перетині (необоротна симпатектомія) або передавленні кліпсою (оборотна симпатектомія) нервів, що інервують потові залози.

Поліпшення відзначають у 40-80% хворих. Ефект триває декілька років. Побічні дії: компенсаторне посилення потовиділення, пітливість при прийомі їжі, аритмії і ін.

* Різні види кюретажа пахвової западини

Це вискоблювання шкіри зсередини через невеликий розріз. Показаний кюретаж при ізольованому пахвовому гіпергідрозі. У більшості пацієнтів відбувається припинення або значне зниження потовиділення.

З часом (після 6 місяців) пітливість може відновитися. Ускладнення: рубцеві зміни шкіри, некроз (загибель) шкіри пахвової западини, недостатнє вискоблювання.

* Видалення шкірного клаптя в зоні гіпергідрозу

Використовується при пахвовій пітливості. Дає стовідсоткові результати при обширному розсіченні шкіри. Але часто приводить до грубого рубцевого процесу і порушення рухливості верхніх кінцівок.

За статистикою, гіпергідрозом страждає 1% населення земної кулі, по міжнародній номенклатурі цьому захворюванню привласнений код 780.8.

В той же час, тільки в Швеції і Великобританії витрати на лікування гіпергідрозу покриває медична страховка. У більшості ж країн гіпергідроз не виділяють в окрему патологію.

Останніми роками активно ведуться розробки нових способів діагностики і лікування надмірного потовиділення. Медицина не стоїть на місці і, можливо, пошук оптимального способу лікування зовсім скоро стане успішним!

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