У Луцьку дітей, хворих на ДЦП, лікуватимуть іпотерапією

У Луцьку дітей, хворих на церебральний параліч лікуватимуть іпотерапією. Цей метод лікування, заснований на взаємодії дитини з конем є одним із найкращих реабілітаційних курсів для таких діток. Саме його презентували сьогодні у Луцьку.

Як інформує прес-служба Луцької мерїі, міське управління охорони здоров’я разом із Луцькою дитячою кінно-спортивною школою та громадським об’єднанням «Особлива дитина» планують спільними зусиллями започаткувавти безкоштовні курси іпотерапії. Для цього кінно-спортивна школа виділить двоє коней та інструктора, який супроводжуватиме хворих дітей.

Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Федір КОШЕЛЬ, механізм дії іпотерапії на організм людини такий самий, що й будь-якої іншої форми лікувальної фізкультури. У процесі верхової їзди в роботу включаються всі основні групи м’язів тіла. Це в свою чергу спонукає до активної роботи як здорові, так і уражені м’язи. Протипоказань для проходження реабілітації методом іпотерапії майже немає. Щоправда, як зауважив головний лікар міста, поки що існує проблема транспортування хворих діток до кінно-спортивної школи, яка розташована у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.