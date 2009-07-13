США виділять $ 1 млрд на створення вакцини від вірусу А/H1N1

США виділять близько 1 млрд. дол. на створення вакцини від вірусу А/H1N1, яка буде готова до середини жовтня.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила керівник Міністерства охорони здоров`я США Кетлін СЕБЕЛІУС.

"Буде виділено один мільярд доларів на виробництво великої кількості інгредієнтів для створення вакцини проти вірусу А/H1N1. Конгрес погодився з Президентом, що американська безпека є першорядною необхідністю", - сказала вона.

За словами К.СЕБЕЛІУС, планується провести програму вакцинації до середини жовтня. Вона буде проведена не тільки серед американців, а й серед жителів усього світу в рамках боротьби з так званим "свинячим грипом".

"Ми продовжуємо наполегливо працювати, насамперед, перевіряючи на реакції вірусу готовність вакцини. Необхідно бути обережними, проводячи таку перевірку; клінічні випробування розпочнуться цього місяця. Ми знатимемо набагато більше до кінця літа, а це має бути корисним", - додала К.СЕБЕЛІУС.

За прогнозами вчених і експертів у сфері суспільного здоров`я, ситуація з вірусом може різко погіршатися на осінь - коли почнеться сезон звичайного грипу, або навіть раніше - коли відкриються школи.

За останніми даними, оприлюдненими Всесвітньою організацією охорони здоров`я, на 6 липня підтверджено 94 тис. 512 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 у 135 країнах і територіях, 429 людей померли. Найбільша кількість випадків захворювання на A/H1N1 зареєстровано в США (33 тис. 902, 170 хворих померли).