Немає проблем з утилізацією вакцин проти кору і краснухи

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що немає жодних проблем з утилізацією невикористаних вакцин проти кору і краснухи.

Про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи заяви медиків про відсутність в Україні технологій з утилізації біологічних відходів, зокрема, вакцин проти кору і краснухи у зв`язку із призупиненням вакцинації після смерті старшокласника з Краматорська Антона Тищенка у травні 2008 року в результаті щеплення.

“З утилізацією немає проблем. Просто шкода, що утилізації піддається така кількість вакцин”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня відповідальний секретар Асоціації психіатрів України, правозахисник, у минулому – політв`язень Семен ГЛУЗМАН висловив побоювання через можливі проблеми з утилізацією невикористаних вакцин.

За його словами, на даний час через призупинення вакцинації залишилися невикористаними «мільйони доз вакцини». «Зараз закінчуються терміни придатності (вакцин), після чого їх, як і будь-який медикамент, не можна використовувати. Повертати потрібно було раніше - не повернули. Що з цим робити? Наскільки мені відомо, в Україні немає сучасних способів утилізації подібних препаратів у таких кількостях. Зрозуміло, що якщо хтось додумається їх «спустити в унітаз», то це буде катастрофа – адже це жива вакцина! У нас існує проблема утилізації й інших біологічних відходів», - пояснив медик.

У свою чергу, відсторонений судом від процесу адвокат колишнього головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА Микола ШУПЕНЯ уточнив, що в Україну було ввезено близько 9 млн. доз вакцини. «В Україні було використано лише 130 тисяч доз вакцини з 9 мільйонів. Все решта – у холодильниках очікують на утилізацію», - зазначив він.

Генпрокуратура України проводить розслідування кримінальної справи про звинувачення М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, в наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кори і краснухи індійського виробництва. За результатами роботи ТСК Верховної Ради встановлено, що старшокласник А.Тищенко помер в результаті проведення вакцинації.