Середній вік населення Кіровоградщини - 40,1 років

Середній вік населення Кіровоградської області на початок 2009 року становив 40,1 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління статистики в області.

При цьому середній вік чоловіків – 38,1 років, жінок – 43,4 років. Середній вік міських жителів нижчій, ніж жителів сільської місцевості (40,5 років та 41,8 років відповідно).

«Наймолодшими» в області вважаються жителі Кіровограда, чий середній вік на початок року становив 39,2 років. «Найстаршим» було населення Олександрівського і Світловодського районів (у чоловіків 39,9 та 40,2 років, у жінок – 47,1 та 46,7 років відповідно).

Всього на 1 січня 2009 року чисельність постійного населення Кіровоградської області становила 1020,612 тис. осіб або 2,2% від загальної чисельності населення України.