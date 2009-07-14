Холестерин менш небезпечний, ніж методи боротьби з ним

В епоху моди на здоровий спосіб життя людині необхідні якісь «крайні» - шкідливі звички, від яких слід відмовитися, продукти, які не можна їсти, щось, за рівнем чого неодмінно потрібно стежити. Таким «крайнім» став холестерин, який звинувачується в розвитку атеросклерозу.

Проте досі немає неспростовних доказів негативної ролі холестерину в розвитку серцево-судинних захворювань. Холестерин - обов`язкова складова клітинних мембран всіх тварин, попередник, з якого синтезується вітамін D і стероїдні гормони, - такі як кортизол і альдостерон, прогестерон, естроген, тестостерон. Він грає важливу роль в діяльності синапсів головного мозку і імунної системи, включаючи захист від інфекцій і раку. Численні дослідження показали кореляцію між рівнем «поганого» холестерину і атеросклерозними змінами в організмі.

У «адвокати» холестерину можна записати лікаря Уффе Раунськоу (Uffe Ravnskov), що випустив в 2000 році книгу «Міфи про холестерин» (The Cholesterol Myths). Вона піддалася жорсткій критиці, але і здобула немало прихильників, які в 2003-му відкрили «Міжнародну мережу скептиків» холестеринів, запросивши Раунськоу головуючим.

Є гіпотеза, що холестерин є важливим антиоксидантом, а ми своїми руками всіляко прагнемо не допустити його в організм. Єдиний ефективний спосіб знизити холестерин - приймати ліки; дієти не допоможуть. Але ліки, що знижують тільки рівень холестерину, не впливають ні на загальну смертність, ні на смертність від серцево-судинних захворювань. Мало того, вони небезпечні для здоров`я і самі можуть привести до смерті.

Нові засоби, статини, дійсно запобігають серцево-судинним хворобам, але це відбувається через інші механізми, а не через пониження рівня холестерину. На жаль, вони також стимулюють розвиток раку, порушують функції м`язів, серця і мозку, а вагітні жінки, приймаючи статини, частіше народжують дітей з дефектами розвитку.

vokrugsveta.ru