Чи може бути корисна для здоров'я нецензурна лексика?

Британські учені довели, що інтелігентність не завжди до місця, якщо йдеться про здоров`я людини. Дослідники з Університету Кіля Річард Стівенс, Джон Эткинс і Ендрю Кингстон заявили, що міцний мат має "ефект болезаспокійливого", оскільки допомагає мозку відвернутися від рефлексії з приводу заподіяного болю і на якийсь час зосередитися на нелітературному викладі власного обурення.

Крім того лайка, можливо, збільшує агресію людини, "заводить" її, а в стані агресії людина схильна менше помічати біль. Як передає Reuters, спочатку учені вирішили перевірити, чи існує який-небудь зв`язок між лайкою і фізичним болем. "Мат століттями є універсальним феноменом всього людства", - мовиться в опублікованій в журналі NeuroReport статті.

"Він впливає на емоційні центри головного мозку і, мабуть, виникає в правій півкулі мозку", - відкрили нейропсихологи.

"Ясно, що лайка є не тільки емоційною, але і фізіологічною відповіддю на несприятливу зовнішню обстановку. Це може пояснити, чому практика лайки не дивлячись на всі розпорядження моралі зберігається впродовж століть до нашого часу", - сказали дослідники.

podrobnosti.ua