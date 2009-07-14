Японці створили лейкопластир для внутрішніх органів

Найтонший в світі лейкопластир, яким можна стягувати рани навіть на внутрішніх органах, створили учені з токійського університету Васеда. Вони вже успішно застосували його для лікування розірваної легені у піддослідного собаки, повідомляють сьогодні токійські газети.

Як передає ІТАР-ТАРС, товщина пластиру варіюється від декількох десятих нанометра до 1000 нанометрів (нанометр - це одна мільярдна метра). Він міцно закріплюється на тілі людини і здатний вільно скорочуватися і розтягуватися, не утрудняючи руху. Для його виробництва використовувалися природні матеріали, зокрема морська капуста і панцир краба.

В даний час при операціях на внутрішніх органах хірурги стягують розрізи спеціальними нитками і додатково накладають на рану пластир завтовшки в декілька міліметрів, клейка основа якого іноді викликає несприятливу реакцію у пацієнтів.

liga.net