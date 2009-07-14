Речовина з Острова Пасхи продовжує життя

Хімічна сполука рапаміцин, виявлена на Острові Пасхи в 70-х роках і що активно застосовується зараз в трансплантології, продовжила життя мишей в трьох незалежних експериментах на 9-14%, і, ймовірно, може використовуватися для збільшення тривалості життя людей.Своє дослідження співробітники трьох різних організацій - Центру наук про здоров`я при Техаському університеті, Мічиганського університету, а також Джексоновської лабораторії, США - публікують в журналі Nature.

Рампаміцин є продуктом життєдіяльності бактерій. Спочатку він був виділений за свої протигрибкові властивості, потім було виявлено, що він дозволяє істотно понизити ступінь відторгнення тканин при операціях по пересадці органів. Зараз рапаміцин проходить клінічні випробування як протираковий препарат.

Припущення, що рапаміцин може продовжити життя ссавців, були у авторів публікації вже давно, оскільки відомо, що він впливає на особливий білок - киназу mTOR, що відповідає за багато процесів метаболізму клітин і їх відгуку на зовнішні дії. Цей же білок задіяний в механізмі збільшення тривалості життя ссавців за рахунок радикального скорочення вживання їжі - єдиного відомого у наш час, доведеного ученими способу продовження життя ссавців.

Автори відкриття говорять про те, що рапаміцин може бути використаний для збільшення тривалості життя людей, з обережністю - це речовина значно пригнічує роботу імунної системи і може зробити організм людини сприйнятливішим до інфекційних захворювань.

rian.ru