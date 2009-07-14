У Латвії вже продають ...вакцину проти грипу H1N1

У Латвії з`явилися шахраї, що продають вакцину від грипу H1N1, повідомляє NovoNews. Сюжет на цю тему вийшов на одному їз латвійських телеканалів.

Героєм сюжету став житель Латвії, якому невідомі особи пропонували придбати у них препарат для вакцинації від грипу H1N1. Проте чоловік знав, що на даний момент такого препарату не існує, і не повірив шахраям.

Минулого тижня новий вірус грипу був виявлений у трьох жителів Латвії. Заразилися двоє учасників танцювального колективу, що повернувся з гастролей в Мексиці, а також одна людина, що контактувала з членами цього колективу. Хвороба у них протікає в легкій формі, госпіталізації їм не було потрібно.

medportal.ru