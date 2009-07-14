Рак шийки матки: ВООЗ схвалила другу вакцину

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) схвалила другий препарат для вакцинації від раку шийки матки, повідомляє АР. Рекомендації до повсюдного застосування одержав препарат "Церварікс".

Дані ліки продаються в 97 країнах. Схвалення, одержане від ВООЗ, означає, що різні агентства ООН, а також добродійні фонди зможуть почати офіційні постачання цього препарату для вакцинації населення країн, що розвиваються.

Першою вакциною від раку шийки матки, схваленої ВООЗ, став препарат "Гардасил". На думку представників організації, застосування двох ліків допоможе врятувати десятки тисяч життів.

За даними ВООЗ, щорічно від раку шийки матки вмирає близько 280 тисяч жінок. Більш як 80 відсотків з них є мешканками країн, що розвиваються.

medportal.ru