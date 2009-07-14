Херсонщина: у пансіонаті загинула 6-річна дівчинка, на яку впала шафа

10:04, 14 липня 2009
Країна
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Під час пустощів

В пансіонаті на Херсонщині загинула 6-річна дівчинка, на яку впала шафа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, трагедія сталася 12 липня о 22.00 в м. Скадовськ у пансіонаті “Таврійські Зорі” під час дитячих пустощів.

Загибла відпочивала у пансіонаті разом з бабусею.

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