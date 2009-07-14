Пандемію грипу H1N1 не зупинити - ВООЗ
10:35, 14 липня 2009Країна
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Потрібна вакцина
Пандемію грипу H1N1 не зупинити, тому всім країнам необхідно забезпечити доступ до вакцини проти цього захворювання.
З такою заявою виступила Всесвітня організація охорони здоров`я, повідомляє радіо «Свобода».
За словами представника ВООЗ, вакцина проти нового грипу може бути отримана вже у вересні.
За останніми даними ВООЗ, на грип H1N1, перший спалах якого відбувся у квітні в Мексиці, у всьому світі захворіли більше 90 тисяч чоловік, 429 з них померли. Випадки захворювання зафіксовані у десятках країн.
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