Пандемію грипу H1N1 не зупинити - ВООЗ

Пандемію грипу H1N1 не зупинити, тому всім країнам необхідно забезпечити доступ до вакцини проти цього захворювання.

З такою заявою виступила Всесвітня організація охорони здоров`я, повідомляє радіо «Свобода».

За словами представника ВООЗ, вакцина проти нового грипу може бути отримана вже у вересні.

За останніми даними ВООЗ, на грип H1N1, перший спалах якого відбувся у квітні в Мексиці, у всьому світі захворіли більше 90 тисяч чоловік, 429 з них померли. Випадки захворювання зафіксовані у десятках країн.