Чого не має бути у гелях для душу і засобах інтимної гігієни
11:16, 14 липня 2009Країна
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Керівництво для споживачів
Некомерційна організація EWG розробила спеціальне керівництво для споживачів: як правильно купувати засоби для догляду - і для дорослих, і для дітей.
- Triclosan - руйнує ендокринну систему. При поєднанні з водою з-під крана утворює токсичні продукти
- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку
- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, що руйнують нервову і гормональну системи.
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