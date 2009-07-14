Чого не має бути у гелях для душу і засобах інтимної гігієни

11:16, 14 липня 2009
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Керівництво для споживачів

Некомерційна організація EWG розробила спеціальне керівництво для споживачів: як правильно купувати засоби для догляду - і для дорослих, і для дітей.

- Triclosan - руйнує ендокринну систему. При поєднанні з водою з-під крана утворює токсичні продукти

- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку

- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, що руйнують нервову і гормональну системи.

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