Короткі відпустки сприяють інфарктам

Учені з Швеції з`ясували, що ті, хто вважає за краще брати відпустку не цілком, а короткими відрізками, ризикують заробити інфаркт. В ході опитування з`ясувалося, що 30 відсотків шведів піддають своє здоров`я небезпеці, вважаючи за краще дробити свою відпустку, а не відпочивати місяць цілком.

За словами професора кардіології і головлікаря університетської лікарні "Каролінська" в Стокгольмі Карин Шенк-Густафссон, існує прямий зв`язок між рівнем стресу і кількістю відпускних днів. Нашому організму необхідна як мінімум 4-тижнева відпустка, щоб встигнути відпочити і одержати заряд нових сил.

familydoctor.ru