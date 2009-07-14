Келих вина в день врятує мозок від дегенерації?

Помірне вживання вина може понизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у людей старших за 75 років.

Надмірне захоплення вином, навпаки, здатне цей ризик збільшити, вважають співробітники Уейк-Форестського університету в Північній Кароліні (США).

Хвороба Альцгеймера, що характеризується забудькуватістю, станом тривоги і недоумством, викликається обширною загибеллю клітин в декількох ділянках мозку. Як правило, нею страждають літні люди.

Приблизно 37 мільйони осіб у всьому світі живуть з деменцією, причому хвороба Альцгеймера становить більшість випадків, за даними ВООЗ. У міру старіння населення ці цифри істотно виростуть в найближчі десятиліття: з 7,1 мільйонів в 2000 році до 16,2 мільйонів в 2050-му в одній тільки Європі.

compulenta.ru