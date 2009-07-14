Дівчинка одужала після “тимчасової” пересадки серця

``Тимчасова`` пересадка серця привела до повного одужання британської школярки, яка страждала природженою кардіоміопатією. 16-річна Ханна Кларк (Hannah Clark) перенесла трансплантацію в 1995 році, у віці двох років, причому хірурги вирішили не видаляти власне серце дівчинки, яке продовжувало скорочуватися, перекачуючи приблизно чверть від необхідного для підтримки життя об`єму крові. Через 10,5 років після операції пересаджене серце довелося видалити, проте його функції повністю взяло на себе власне серце пацієнтки.

Після трансплантації серця дівчинка була вимушена приймати великі дози ліків для запобігання можливій реакції відторгнення. Опісля декількох років у неї була діагностована злоякісна пухлина – лімфома, розвиток якої є одним з можливих наслідків тривалого прийому імунодепресантів.

Дівчинка пройшла декілька курсів хіміотерапії, проте у неї спостерігалися ознаки рецидиву онкологічного захворювання. У зв`язку з цим лікарі були вимушені відмовитися від призначення тих ліків, що пригнічують імунну систему. Це, у свою чергу, викликало відторгнення донорського серця. В результаті в 2006 році лікуючим Ханну лікарям довелося видалити донорське серце і спробувати покласти його функції на власне серце дівчинки.

Хірурги не були упевнені в сприятливому результаті цієї експериментальної процедури, проте “відпочиле” серце Ханни змогло повністю узяти на себе завдання по перекачуванню крові в необхідних об`ємах. Через 39 місяців після видалення трансплантата пацієнтка повністю вилікувалася від раку, її власне серце також функціонує нормально. Зараз дівчина вчиться в звичайній школі і навіть підробляє, доглядаючи за тваринами.

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