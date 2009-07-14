Продукцією кондитерського цеху отруїлися 23 особи

У Мукачевому Закарпатської області призупинено роботу кондитерського цеху, продукцією якого отруїлися 23 особи. Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, винесено постанови головного державного санітарного лікаря Мукачевого про призупинення експлуатації кондитерського цеху та трьох кафе. В усі подібні заклади міста направлено телефонограму про заборону виготовлення та реалізацію кремових кондитерських виробів. Про це йшлося на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії під головуванням заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Віктора ЛУКЕЧІ.

Як прозвучало під час засідання комісії, для встановлення джерела інфекції, локалізації та ліквідації вогнища інфекції фахівці обласної та Мукачівської міської санепідемстанцій проводять бактеріологічні дослідження харчових продуктів, водопровідної води тощо у трьох кафе-кондитерських, що реалізували продукцію кондитерського цеху. Крім того, проводиться бактеріологічне обстеження персоналу цих кафе. Також наразі продовжується комплекс санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів, уточнюються причини виникнення спалаху інфекції.

В управлінні інформації також повідомили, що одним із факторів, що може вплинути на загострення епідеміологічної ситуації в області, санепідеміологи вважають питання забезпечення населення якісною питною водою. Так, у першому кварталі цього року найбільший відсоток нестандартних за мікробіологічними показниками проб відмічено на Свалявщині, Міжгірщині, Воловеччині та Берегівщині.

Як повідомляв УНІАН, 6-8 липня до Мукачівської центральної райлікарні було госпіталізовано 23 осіб, в тому числі шістьох дітей, з ознаками гострого кишкового інфекційного захворювання. Встановлено, що пацієнти вживали тістечка «Банановий пагорб», виготовлені в одному з кондитерських цехів міста та реалізовані в трьох місцевих кафе.