Зафіксували ломку у курця

Німецькі наркологи описали випадок синдрому відміни (ломки), пов`язаного з тривалим вживанням “Спайса”. Стаття, підготовлена співробітниками Дрезденского технічного університету під керівництвом Ульріха Циммермана (Ulrich S. Zimmermann), опублікована в журналі Deutsches Дrzteblatt International .

За даними авторів публікації, у молодої людини, що звернулася по медичну допомогу, спостерігалися типові ознаки залежності від курильної суміші.

Молода людина звернулася в лікарню Дрездена після дев`яти місяців систематичного вживання курильної суміші “Spice Gold”. За цей період щоденна доза курця “Спайса” збільшилася з 1 до 3 грамів. Тяга до психоактивної речовини зберігалася і посилювалася не дивлячись на те, що тривале перебування в зміненому стані свідомості приводило до серйозних проблем на роботі.

Тимчасове припинення вживання “Спайса”, викликане перебоями в його постачанні, привело до появи ознак синдрому відміни у вигляді тривожності, депресії, тремора кінцівок, прискореного серцебиття, головних болів, нудоти і блювоти.

newsland.ru