Як лікувати літню алергію?

Настало літо, ми починаємо чхати, вже починаючи з середини весни. Начебто цей час повинен приносити нам радість.

Алергія (від гр.— реакція на чуже) — надчутливість імунної системи організму, при повторних діях алергену на раніше сенсибілізований цим алергеном організм. Зараз за останнє десятиліття спостерігається сильне зростання алергії, це обгрунтовує одна з теорій її походження, теорія гігієни. У відповідності до неї наш організм постійно стикається з різними речовинами і як тільки він стикається з тією речовиною, з якою зіткнувся вперше, то починається алергічна реакція.

Існує три види діагностики алергії. Перший – це шкірна проба, шляхом щеплення вам вводяться різні речовини, які можуть викликати алергію. Другий - ускладнення шкірних проб, оскільки алергія може виявитися після щеплення через довгий час, все залежить від організму людини. Третій метод - визначення рівня загального і специфічних IGE шляхом радіоалергосорбент-тесту.

Лікування алергії можна підрозділити на три види. Перший: імунотерапія шляхом стимуляції секреції IGG і т.д. Другий: застосування лікарських препаратів. Це саме ті пігулки, які ви п`єте, що б не чхати. І третій метод - народний, спосіб життя, звички і все що з цим пов`язано.

У будь-якому випадку, що робити з цією хворобою вирішувати вам. Але не затягуйте, оскільки літо - це прекрасний час, а ви перетворюєте його на муку.

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