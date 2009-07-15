Учені настільки серйозно узялися за поцілунок, що з`явилася нова наука, що вивчає пристрасні цілування, - філематологія.

"Поцілунки - це зовсім не дрібниця, - пояснив лікар-психотерапевт, сексолог Олег Меньшов. - Сексуальну поведінку гомо сапієнс фахівці вивчили в найдрібніших подробицях, захистили гори дисертацій і написали тонни книг”.

Давно помічено, що пристрасні поцілунки не тільки піднімають настрій, але і покращують здоров`я.

За визнанням стоматологів, при мокрих поцілунках виділяється особлива "сексуальна слина". Вона багата за вмістом кальцієм і фосфором і тому рятує від пародонтозу і карієсу.

А дієтологи запевняють, що при пристрасному поцілунку витрачається 12 калорій. І якщо до цієї приємної процедури вдаватися щодня, то протягом року можна позбавитися приблизно кілограма зайвої ваги. Небагато, звичайно, але приємно худнути у такий спосіб.

Деякі медики навіть стверджують, що часті поцілунки продовжують життя. Річ у тому, що під час цілування сповільнюється процес виділення деяких шкідливих хімічних сполук, що беруть участь в процесі старіння організму. А шкіра розгладжується і стає більш пружною, тому що поцілунок викликає напругу більш як 30 м`язів обличчя.

Але найголовніше: з медичної точки зору, тривалість ідеального поцілунку повинна бути три хвилини.

vzglyad.ru