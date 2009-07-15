Удар блискавки ...вилікував жінку від аритмії

Жінка, що страждала аритмією, вилікувалася від цього стану після удару блискавки, передає Ananova.

51-річна Нада Акимовіч піддалася удару блискавки в сербському місті Сливовиця. Від смерті її врятували гумові підошви.

«По-перше, їй пощастило, що вона залишилася живою, — сказав лікар, — а по-друге, тепер вона проживе набагато довше».

Електроімпульсна терапія (кардіоверсія) — спосіб лікування деяких порушень серцевого ритму імпульсом електричного струму з енергією 50—100 дж. У клініці імпульс проводиться розрядом конденсатора між двома електродами, накладеними на грудну клітку хворого. Перед розрядом хворому дають наркоз короткої дії.

Ефект електроімпульсної терапії полягає у відновленні синусового ритму серця. Її застосовують для лікування пароксизмальної тахікардії, мерехтіння і трепетання передсердя, фібриляції шлуночків серця.

Вперше електроімпульсна терапія була застосована в клініці А А. Вишневським в 1959 році. Широке розповсюдження метод одержав в шістдесятих роках.

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