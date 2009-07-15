Чи корисно пити дистильовану воду?

Оскільки дистильована вода практично позбавлена мінеральних солей і мікроелементів, вона служить відмінним розчинником, але саме це робить її непридатною для пиття.

Мінеральні солі і мікроелементи є незамінними компонентами живлення, необхідними для нормального функціонування організму людини. Потреба в них задовольняється і за рахунок води.

Ученими різних країн у різний час встановлено, наприклад, що чим м`якша вода в тій або іншій місцевості, тобто чим менше в ній мікроелементів і мінеральних солей, тим вищий ризик виникнення у людей серцево-судинних захворювань, головним чином ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертонії. І навпаки, у тих, хто живе в районах, де вода жорстка, показники діяльності серцево-судинної системи кращі: нижчий артеріальний тиск і рівень холестерину в крові, менша частота скорочень серця у спокої. Фахівці дійшли висновку, що і захворюваність карієсом теж багато в чому обумовлюється низькою концентрацією мінеральних речовин і мікроелементів у воді, особливо кальцію, фтору, магнію, калію і літію.

Тому постійне тривале споживання демінералізованої води не тільки не корисне, але шкідливе, оскільки може несприятливо відбитися на здоров`ї.

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