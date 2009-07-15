Від пірсингу може відсохнути язик

Пірсинг на обличчі — яскравий спосіб самовираження підлітків і дорослих. Сьогодні пірсинг в моді, але далеко не всі уявляють, якого збитку він може завдати здоров`ю.

«Будь-яка людина, перш ніж зробити пірсинг у ділянці рота, повинна проконсультуватися з лікарем, щоб обговорити ризик можливих негативних наслідків -- говорить Джордж Кумерас, дантист, директор центру при Асоціації стоматологів штату Вірджинія, США (Virginia Dental Association). -- Якщо у вас вже є такий пірсинг, то має сенс перевірити у лікаря його стан, щоб попередити розвиток ускладнень».

Ускладнення:

Біль. Люди, у яких є оральний пірсинг, говорять, що біль -- це перше, що з`являється після процедури.

Набряк. Прокол язика може викликати сильний набряк. За даними Американської асоціації стоматологів, різко набряклий язик в крайніх випадках може фактично перекрити дихання і викликати асфіксію.

Тривала кровотеча. Кровоносна судина, проколена під час процедури, може викликати серйозну кровотечу.

Пошкодження слинних залоз. Неправильні проколи в ротовій порожнині можуть пошкодити слинні залози і викликати їх тривале запалення.

Аспірація. Прикраси можуть розкручуватися в роті на частини, створюючи небезпеку попадання їх при вдиху в дихальні шляхи.

Пошкодження зубів і щелеп. Камені в прикрасах можуть контактувати із зубами, викликаючи дроблення зубної емалі, пошкодження зубів і щелеп.

Алергічна реакція. Прикраси для пірсингу, що містять певні метали, можуть викликати алергічну реакцію.

Пошкодження нервів. Якщо прокол був зроблений через нерв, то це викличе втрату чутливості у ділянці проколу на тривалий час, аж до напівроку. У рідкісних випадках можливе всихання язика.

Інфікування. Наявність рани від проколу в умовах певного бактерійного середовища в роті збільшує ризик розвитку інфекційного запалення.

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