Засоби від комарів небезпечні для здоров'я

Як тільки з`являються комарі, то росте і попит на засоби боротьби з ними. Проте лікарі попереджають, що всі ці відлякуючі москітів препарати не нешкідливі і для людини. Найпоширеніший з них - ароматична спіраль. Спіралі пресуються з деревної тирси і містять інсектицид алетрин.

У 2006 році влада Південної Кореї заборонила використання в цих репелентах канцерогену "малахітова зелень". Місцеві експерти після проведених минулого року випробувань спіральок встановили, що при згоранні усередині закритої кімнати однієї такої спіралі виділяється викликаюча рак речовина формальдегід в кількості, яку дає викурювання 22 сигарет. При цьому кількість твердих частинок в димі, що виділяються при горінні, рівноцінне 56 сигаретам. Лікарі не рекомендують довгий час користуватися спіральками в закритих приміщеннях, що може викликати астму у дітей.

Що стосується популярних нині аерозолів, то основною їх речовиною є пиратрид (pyrathroid), паралізуючий нервову систему комарів. Біда в тому, що люди використовують ці аерозолі дуже інтенсивно і великі їх кількості потрапляють всередину організму через шкіру, з їжею, предмети домашнього ужитку і іграшки.

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