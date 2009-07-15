У Росії зареєстровано четвертий випадок зараження грипом А/H1N1.

За словами голови Росспоживнагляду Геннадія ОНИЩЕНКА, хворий хлопець повернувся до Росії після відпочинку в Іспанії. З аеропорту його доставили до лікарні.

За словами Г.ОНИЩЕНКА, чоловіка обстежили медики й госпіталізували до інфекційної лікарню з діагнозом ГРВЗ. В результаті виявлена рибонуклеїнова кислота вірусу А/H1N1, повідомляє російський інформаційний канал "Вести".

Г.ОНИЩЕНКО відзначив, що "хворий одержує все необхідне лікування, стан не викликає жодної тривоги". Всі, хто спілкувалися з ним перебувають під медичним спостереженням.

Перший хворий громадянин Росії повернувся до Москви із США, другий захворів після поїздки до Домініканської Республіки, а третій випадок був підтверджений у жінки, яка прилетіла з Італії, - до цього вона побувала в Нью-Йорку. Всі пацієнти доволі швидко одужували.