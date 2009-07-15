Корисні властивості вишні

Вишню з давніх часів застосовували з лікувальною метою при різних захворюваннях нирок і сечового міхура, при подагрі і розладах шлунку.

Мінеральні речовини, що містяться в плодах (у мг%): натрій - 20; калій — 256, кальцій — 37, марганець — 26, фосфор — 30, залізо — 1,4 і ін. Є в плодах і вітаміни — З (15 мг%), В1, В2, РР і ін. У вишні є також фолієва кислота і рідкісна в плодах вітаміноподібна речовина інозит — регулятор обміну речовин. Значну цінність являє вишня завдяки змісту антоцианів, з якими пов`язують її капілярозміцнювальні і антиокислювальні властивості. Що темніше м`якоть вишень, то більше в ній антоцианів.

Важливе значення для здоров`я людини мають також кумарини і оксикумарини, вміст яких у вишні коливається від 0,6 до 3,4 мг%. Ці сполуки корисні при тромбофлебіті і флеботромбозах, ішемічній хворобі серця, після перенесених інфарктів міокарду, мозкових інсультів. Хлорогенова кислота, також присутня в ягодах, з давніх часів відома як регулятор функції печінки і нирок, а останніми роками вивчаються її протисклеротичні властивості. Клітковина і пектини вишні — це природні стимулятори виділення травних соків, скорочень шлунку і перистальтики кишечника. За вмістом пектинових речовин, вишня займає друге місце після апельсинів. Ці речовини мають різносторонню дію — сприяють росту і життєдіяльності корисних бактерій кишечнику, що беруть участь в синтезі вітамінів групи В, звільняють організм від шкідливих продуктів обміну і від надлишку холестерину, що особливо важливе для людей, що страждають на ожиріння і атеросклероз.

Терапевтичні властивості

Вишня також може стати важливим лікувально-профілактичним засобом і для тих, хто страждає на різні запальні захворювання шлунково-кишкового тракту. Дуже корисна вишня і тим, чия праця пов`язана з шкідливим хімічним виробництвом, оскільки пектинові речовини вишні сприяють виведенню з організму шкідливих хімічних сполук.

Вишневий сік застосовують як відхаркувальний засіб при катарах дихальних шляхів. Ягоди, сік і сироп з вишні з молоком корисні як легкий сечогінний засіб при порушеннях сольового обміну і подагрі.

У медицині минулого століття плодоніжки ягід використовували у вигляді відвару як сечогінний і спазмолітичний засіб при серцевих набряках, сечокам`яній хворобі. Цікавий і такий факт: плодоніжки вишень були дуже популярні як сечогінний засіб. Отже, вишня корисна здоровим і хворим.